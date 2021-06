Podaruj Geraltowi na dzień ojca flanelową koszulę. Jest też wariant z Cyberpunka

Już teraz każdy gracz Wiedźmin 3: Dziki Gon będzie mógł ubrać Geralta w jedną z kilku flanelowych koszul do wyboru. To ciekawy mod, który doda te specjalne przedmioty do zakupu u kilku NPC w grze.

Społeczność modderska skupiona wokół Wiedźmin 3: Dziki Gon nie przestaje mnie zaskakiwać. Choć gra niedawno obchodziła swoje szóste urodziny, do dziś cieszy się naprawdę sporą popularnością. Być może właśnie z powodu tego, że cały czas możemy cieszyć się nowymi fanowskimi dodatkami do tej gry. Jednym z nich jest właśnie Flannel Shirts od 18mic11. Sam autor nazywa swoje dzieło Standalone DLC, jednakże mamy tutaj do czynienia po prostu z zestawem aż łącznie 6 nowych koszul flanelowych do ubrania przez Rzeźnika z Blaviken.

Sam mod dodaje jedynie 5 wariantów kolorystycznych koszul (szara, żółta, czerwona, granatowa i czarna), jednakże do jego działania będziemy potrzebować też innego tworu tego samego moddera. Wcześniej stworzył on jeszcze jedną wersję, która na plecach posiada logo zespołu Samurai znanego z Cyberpunk 2077.

Warto wspomnieć, że wspomniane przedmioty da się jedynie zakupić w trzech miejscach. Odpowiednio do wyboru macie kowala Hattori w Novigradzie, kupca Griphona w Velen oraz kolejnego kowala Kaer Throlde w Skellige.

Flannel Shirts możecie pobrać stąd.

Jeżeli lubicie tego typu kosmetyczne zmiany, może zainteresuje Was jakiś inny z tego typu fanowskich dodatków do gry. Jeszcze niedawno pisaliśmy np. o nowym ubiorze Ves lub o wysportowanej figurze Yennefer. Sprawdźcie, ponieważ taka zabawa z grą pozwoli Wam poczuć drobny powiew świeżości w tej produkcji.