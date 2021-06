Gracze chcieli cross-playu w Overwatch i go otrzymali. Wraz z nim lagi

Najnowsza aktualizacja Overwatch dodała niedawno cross-play do wszystkich trybów poza rankedami. Niestety, zmieniono tym samym system dobierania graczy, co może zakończyć się dla wielu lagami podczas meczy.

Niedawno informowaliśmy Was o wprowadzeniu długo wyczekiwanej funkcji do gry Overwatch, jaką jest wsparcie dla wspólnej rozgrywki multiplatformowej. Jak informują gracze z całego świata, obecnie matchmaking bardzo często kończy się meczami z osobami po przeciwnej stronie globu. Ze względu na takie odległości ping u niektórych może wynosić nawet powyżej 100 milisekund. Granie na wysokim poziomie w ten sposób nie jest zbytnio możliwe, a na pewno nie jest przyjemne.

Ten problem dotyczy jednak tylko gier solowych, skąd usunięto całkowicie możliwość wyboru regionu. Tę sytuację zauważył między innymi były zawodowiec i analityk Overwatch League – Scott Kennedy:

Oh god please no — Scott Kennedy (@Custa) June 22, 2021

Co ciekawe, sam support Blizzarda twierdzi, że to zamierzone działanie, mające na celu skrócenie w znacznym stopniu czasu oczekiwania na mecz. Czyżby po 5 latach od premiery zainteresowanie Overwatchem na tyle spadło, że naszła taka potrzeba? Cóż, to bardzo możliwe, ponieważ mówi się w ostatnim czasie o coraz mniejszym zainteresowaniu tą marką.

RIP OCE players I guess. This has to get a fix. https://t.co/e7PopaBzT9 — Jack Wright (@JawsCasts) June 22, 2021

Cóż, nie zdziwię się, jeżeli za niedługo twórcy przywrócą poprzedni system dołączania do meczy solo. Jeżeli tak dalej zostanie, to już nikt nie zdecyduje się na rozgrywkę w pojedynkę, co zakończy się dołożeniem kolejnej cegiełki do opustoszenia serwerów gry. Graliście już może na najnowszej aktualizacji? Też mieliście tego typu problemy?