Znamy rozmiar bety FIFA 22. Wyciekły pierwsze ujęcia z gry i logo

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawił się rozmiar wersji beta FIFA 22 i pierwsze ujęcia z gry. Electronic Arts niedługo oficjalnie zapowie swoją grę sportową.

Fani piłki nożnej i serii FIFA jak co roku czekają na ujawnienie nowej odsłony serii. Jej obecność na konferencji EA Play Live jest czymś całkowicie oczywistym, więc na pokaz gry nie poczekamy zbyt długo.

Jeszcze przed wydarzeniem do sieci wyciekły jednak pierwsze szczegóły gry. Do danych dotarł profil PlayStation Game Size, na którym udostępniono rzeczone informacje. Ujawniono, że wersja beta gry waży 39.067 GB. Oczywiście nie jest to ostateczny rozmiar tytułu i takowy poznamy bliżej premiery. Jeśli jednak EA udostępni wersję testową, będzie ona ważyć zapewne właśnie około 40 GB.

Co więcej, poza rozmiarem bety ujawniono też kilka innych ciekawostek. Do sieci wyciekły zrzuty ekranu prezentujące logo FIFA 22 i kilka ujęć z paru sekcji w menu gry. Warto jednak zaznaczyć, że – według osoby odpowiedzialnej za przeciek – widoczne na nich stroje i wizerunki zawodników pochodzą z FIFA 21, więc przeciek dotyczy wczesnej wersji produkcji.

FIFA 22 powinna zostać oficjalnie zapowiedziana na EA Play Live, już 22 lipca. Na razie muszą nam wystarczyć opublikowane w sieci materiały. Poniżej znajdziecie omawiane zrzuty ekranu z gry.











Źródło: PlayStation Game Size dzięki PSU