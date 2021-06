Sonic zawitał do świata Minecrafta. Świętuj urodziny niebieskiego jeża z SEGA i Mojangiem

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Z okazji 30 urodzin marki Sonic The Hedgehog Mojang we współpracy z SEGA stworzyli rozszerzenie do Minecraft Bedrock Edition. Gracze mogą już wcielić się w niebieskiego jeża i jego przyjaciół.

Niejednokrotnie do Minecraft Bedrock Edition zawitało DLC tematycznie nawiązujące do jakiejś innej, zewnętrznej marki. Niedawno do gry zawitał np. Ben 10 oraz postacie z filmu „Jak wytresować smoka„. Tym razem padło na niebieskiego jeża i jego kolegów oraz przeciwników. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun, który pięknie prezentuje całą zawartość tego dodatku:

Omawiane w artykule rozszerzenie kosztuje 1340 monet. W związku z tym, aby skorzystać z zakupu będziecie musieli wydać 34,99 zł. Czy to sporo? Cóż, to kwestia sporna. Wewnątrz paczki znajdziecie zupełnie nową mapę i aż 24 nowe skórki dla Waszych minecraftowych postaci. Część z nich będziecie mogli zdobyć poprzez wykonanie osiągnięć na wspomnianym świecie, który zawiera masę wyzwań. Te wyglądają na wprost wyjęte ze starszych odsłon gier z Soniciem w roli głównej, aczkolwiek są trochę bardziej kanciaste.

Szczerze mówiąc, dawno nie widziałem tak dopracowanego rozszerzenia do Minecraft Bedrock Edition. Choć sam jestem fanem wersji tworzonej w języku Java, nie mogę się nie zgodzić z faktem, że wiele ostatnich DLC do Bedrocka bije na głowę mody, które są alternatywą dla mojej ulubionej wersji.

Jeżeli lubicie Sonica lub po prostu uwielbiacie platformówki, przypominam o jednej z jutrzejszych darmowych gier na Epic Games Store. Do zgarnięcia będzie Sonic Mania, które powinno przypaść do gustu fanom starszych części tej najpopularniejszej serii od SEGA.