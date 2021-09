DoGRYwka – sztuczki twórców w TLoU2, data premiery eFootball i wszystkie edycje Horizon Forbidden West

Poznaliśmy nareszcie oficjalną datę premiery eFootball. To darmowa odsłona cyklu PES wydawanego przez Konami na przestrzeni wielu lat.

Dziś na łamach Planety Gracza pojawił się też tekst na temat obszernej zbiorówki trików i sztuczek, po które sięgnęli twórcy The Last of Us 2. Deweloperzy z Naughty Dog tylko udowadniają w ten sposób, że są nie tylko pomysłowi, ale też i niezwykle sprytni.

Pod koniec dnia pojawiły się w sieci wieści na temat wydań gry Horizon Forbidden West. Znane są też i polskie ceny. To tylko kilka najciekawszych newsów ze świata gamingu. Sprawdźcie, czy już ze wszystkimi jesteście na bieżąco.