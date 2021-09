Przygotujcie się na premierę The Medium na PS5 i pobierajcie grę

Blooper Team umożliwiło wcześniejsze pobranie The Medium na konsolach PlayStation 5. Premiera gry jest planowana na 3 września.

Wszyscy, którzy zakupili przedpremierowo The Medium w wersji na PlayStation 5. Oczywiście tytuł wciąż będzie nieaktywny, ale warto sobie ściągnąć pliki na dysk konsoli, by być gotowym na premierę. Przypomnijmy, że pierwotnie The Medium wyszło na początku bieżącego roku na PC oraz XSX S|X. Jutro wystartuje na PS5, a także w formie pudełkowej na komputery osobiste.

Gra wykorzysta technologiczne możliwości kontrolera najnowszej konsoli Sony. Możemy się zatem spodziewać podświetlenia pada w odpowiednich momentach, wykorzystania adaptacyjnych triggerów, czy zmiennych wibracji informujących gracza o tlenie w płucach bohaterki. Zwiększona immersja gwarantowana. Jeśli chcecie więcej o tym poczytać, to odsyłam Was do tego tekstu.

Jeśli zdecydujecie się na zakup gry fizycznej w specjalnej edycji, której też premiera odbywa się 3 września (PC, PS5 i XSX S|X), to otrzymacie naprawdę bogatą dodatkową zawartość. Zerknijcie poniżej, co znajduje się w zestawie.

Zawartość edycji Two Worlds The Medium:

gra w wydaniu pudełkowym

specjalne opakowanie na cały zestaw

wyjątkowy steelbook

32-stronicowy artbook w twardej oprawie

ścieżka dźwiękowa na płycie CD

Ktoś już zakupił grę i czeka na oficjalną premierę? Dajcie znać!