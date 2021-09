No Man’s Sky to już zupełnie inna gra. Darmowe rozszerzenie dostępne, zobaczcie nowości

Do No Man’s Sky trafił darmowy dodatek Frontiers. Deweloperzy znowu sporo namieszali w grze. Dodano między innymi system osad, a to tylko jedna z wielu nowości.

Dodatek nazwany Frontiers przynosi ze sobą aktualizację 3.6. Wielkie rozszerzenie wprowadza szereg nowych elementów, które pozwolą Wam zatopić się jeszcze mocniej w rozgrywkę. No Man’s Sky już teraz jest wypełnione zawartością po brzegi, a twórcy też stale ją poszerzają. Poniżej znajdziecie zwiastun Frontiers, w którym ujrzycie wybrane zmiany.

Poza mniejszymi zmianami, wprowadzono całą masę świeżych rozwiązań i poprawek. Oto niektóre nowości, o których wspomnieli twórcy gry:

Osady rozmieszczone na planetach

System zakładania, rozwoju i obrony osad

Kosmiczne mgławice

Rozbudowa systemu budowy bazy

Setki nowych elementów do budowy bazy

Dodatkowe miejsca na zapis gry

Lepsze efekty graficzne

Nowy rodzaj towarzyszy

Nowości jest zresztą wiele, wiele więcej. To też jedna z największych aktualizacji w historii tej produkcji. Jeśli mieliście dłuższą przerwę od No Man’s Sky, według mnie warto wrócić, aby sprawdzić świeżą zawartość. To w gruncie rzeczy inna gra, niż chociażby rok temu. Co więcej, Hello Games nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Rozwój tej gry będzie trwał jeszcze przez wiele miesięcy.