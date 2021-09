Wymagania sprzętowe Far Cry 6. Ubisoft zaszalał ze specyfikacją

Przedstawiciel Ubisoftu skontaktował się z redakcją Planety Gracza, aby przekazać oczekiwane przez wielu PeCetowców wymagania sprzętowe Far Cry 6. Te są dość rozległe, ale to ze względu na liczbę wspieranych technologii przez tę produkcję.

Wielu powinno ucieszyć, że Far Cry 6 na ustawieniach minimalnych zadziała nawet na kilkuletniej karcie graficznej. Wymienione poniżej zostało GPU Nvidia GTX 960, które swój debiut miało w 2015 roku. Jest to najsłabszy układ z serii 900, co tylko powinno świadczyć o dobrej optymalizacji tytułu.

MINIMALNE USTAWIENIA PC

1080p, 30 FPS, Raytracing DirectX wyłączony

Procesor: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHZ lub Intel i5-4460 – 3.2 GHZ

AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHZ lub Intel i5-4460 – 3.2 GHZ Grafika: AMD RX 460 – 4 GB lub NVIDIA GTX 960 – 4 GB

AMD RX 460 – 4 GB lub NVIDIA GTX 960 – 4 GB RAM: 8 GB (tryb dwukanałowy)

8 GB (tryb dwukanałowy) Miejsce na dysku: 60 GB HDD (zalecany dysk SSD)

Cieszy też fakt, że podesłane wymagania sprzętowe Far Cry 6 są aż tak obszernie rozbudowane. Poniżej możecie zobaczyć między innymi do jakich rozdzielczości ekranu twórcy rekomendują konkretne specyfikacje komputerowe:

ZALECANE USTAWIENIA PC

1080p, 60 FPS, Raytracing DirectX wyłączony

Procesor: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ lub Intel i7-7700 – 3.6 GHZ

AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ lub Intel i7-7700 – 3.6 GHZ Grafika: AMD RX VEGA64 – 8 GB lub NVIDIA GTX 1080 – 8 GB

AMD RX VEGA64 – 8 GB lub NVIDIA GTX 1080 – 8 GB RAM: 16 GB (tryb dwukanałowy)

16 GB (tryb dwukanałowy) Miejsce na dysku: 60 GB HDD (zalecany dysk SSD)

1440p, 60 FPS, Raytracing DirectX wyłączony

Procesor: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ lub Intel i7-9700 – 3.6 GHZ

AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ lub Intel i7-9700 – 3.6 GHZ Grafika: AMD RX 5700XT – 8 GB lub NVIDIA RTX 2070 SUPER – 8 GB

AMD RX 5700XT – 8 GB lub NVIDIA RTX 2070 SUPER – 8 GB RAM: 16 GB (tryb dwukanałowy)

16 GB (tryb dwukanałowy) Miejsce na dysku: 60 GB HDD (zalecany dysk SSD) + 37 GB na tekstury HD (opcjonalnie)

1440p, 60 FPS, Raytracing DirectX włączony

Procesor: AMD Ryzen 5 5600X – 3.7 GHZ lub Intel i5-10600 – 4.1 GHZ

AMD Ryzen 5 5600X – 3.7 GHZ lub Intel i5-10600 – 4.1 GHZ Grafika: AMD RX 6900XT – 16 GB lub NVIDIA RTX 3070 – 8 GB

AMD RX 6900XT – 16 GB lub NVIDIA RTX 3070 – 8 GB RAM: 16 GB (tryb dwukanałowy)

16 GB (tryb dwukanałowy) Miejsce na dysku: 60 GB HDD (zalecany dysk SSD) + 37 GB na tekstury HD (opcjonalnie)

4 K, 30 FPS, Raytracing DirectX włączony

Procesor: AMD Ryzen 7 5800X – 3.7 GHZ lub Intel i7-10700k – 3.8 GHZ

AMD Ryzen 7 5800X – 3.7 GHZ lub Intel i7-10700k – 3.8 GHZ Grafika: AMD RX 6800 – 16 GB lub NVIDIA RTX 3080 – 10 GB

AMD RX 6800 – 16 GB lub NVIDIA RTX 3080 – 10 GB RAM: 16 GB (tryb dwukanałowy)

16 GB (tryb dwukanałowy) Miejsce na dysku: 60 GB HDD (zalecany dysk SSD) + 37 GB na tekstury HD (opcjonalnie)

Warto też wspomnieć, że gracze edycji na PC będą mogli się nacieszyć wsparciem szeregu technologii. Wiele z nich to usprawnienia dostępne tylko na urządzeniach z Windowsem na pokładzie.

Nielimitowana liczba klatek na sekundę

Zaawansowane opcje personalizacji

Wejście hybrydowe i rozszerzona personalizacja sterowania

Obsługa wielu monitorów i szerokich ekranów

Wewnętrzny benchmark do analizy wydajności

Raytracing DirectX (DXR)

Obsługa superrozdzielczości AMD FidelityFX

Na sam koniec pozostawiamy Wam specjalny zwiastun wydania właśnie na komputery PC. Ten sprawił, że jeszcze bardziej nie możemy się doczekać premiery gry. Ta została przewidziana na 7 października na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 i PS5.

Jeśli dalej nie jesteście zdecydowani, czy chcecie zakupić kolejną część serii Far Cry, może zachęci Was prawie godzinny gameplay, który niedawno trafił do sieci. Znajdziecie go w tym miejscu i gorąco polecamy się z nim zapoznać.