Abandoned tak naprawdę nazywa się inaczej. Twórcy odpowiadają na ważne pytania

W sieci pojawił się zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących Abandoned. Twórcy opowiedzieli o swojej grze i problemach z produkcją.

Blue Box Game Studio nadal zwleka z pokazem rozgrywki ze swojej produkcji. Niedawno otrzymaliśmy klimatyczny, ale okropnie krótki teaser i na tym się skończyło. Deweloperzy odpowiedzieli za to właśnie na parę najczęściej zadawanych przez graczy pytań.

Okazuje się, że tytuł został zapowiedziany za wcześnie. Deweloperzy nie mogli też przygotować się na tak ogromne zainteresowanie. Co więcej, Abandoned to nie prawdziwa nazwa gry. Pełny tytuł poznamy dopiero za jakiś czas, kiedy twórcy pokażą nam gameplay.

Pytanie: Czemu do teraz nie pokazaliście gry?

Odpowiedź: Abandoned zostało ogłoszone zbyt wcześnie. Ponadto otrzymaliśmy większą liczbę odbiorców niż początkowo zakładaliśmy, więc musieliśmy dopracować grę jeszcze bardziej. Nawet teraz gra nie jest jeszcze gotowa na publiczną prezentację. Udostępnimy wszystkie materiały w ramach aplikacji Realtime Experience i w sieci, aby móc ujawnić faktyczną rozgrywkę i filmowe zwiastuny.



P: Czy Abandoned to prawdziwa nazwa marki?

O: Abandoned to nazwa kodowa. Ogłosimy marketingową nazwę gry wraz z ujawnieniem rozgrywki.

– czytamy na stronie Blue Box Game Studios