Dźwięki konsol PlayStation w wydaniu acapella. Nostalgia „wylewa się” z głośników

Dziś zabiorę Was na nostalgiczną, muzyczną przygodę związaną z historią konsol PlayStation. Znana grupa z kanału na YouTube postanowiła odegrać najpopularniejsze dźwięki znane ze sprzętów Japończyków.

Mam na myśli oczywiście twórców z profilu MayTree, którzy już niejednokrotnie pokazali na nagraniach swój niesamowity talent. Rzućcie okiem (i uchem?) na owoce ich prac.

Miłym akcentem jest fakt, że autorzy wideo pokusili się o sięgnięcie po najstarsze intra sprzętów z PlayStation i nie tylko. Pod koniec filmu można uświadczyć, jak wokaliści odwzorowują dżingiel znany z uruchamiania PS4, czyli obecnego old-gena.

Nie zabrakło też innych sprzętów – PSX, PS2, PS3 oraz nawet kultowe już PSP. Aż przypominają mi się czasy szkoły podstawowej, kiedy to co przerwę siadało się obok kolegów i koleżanek grających w mobilne wersje GTA.

Jeśli spodobało się Wam powyższe wideo, zachęcam zajrzeć na kanał MayTree, który niedawno osiągnął już ponad milion subskrybentów. Liczba ta na pewno o czymś świadczy – zdecydowanie o naprawdę dopieszczonych treściach, które możecie tam znaleźć. Do tej pory ukazało się tam wiele podobnych filmików nawiązujących do wszelakich dzieł popkultury. Między innymi znajdziecie tam utwór przewodni ze Star Wars.

