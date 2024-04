W tej grze spełnicie marzenia o zostaniu słowiańską wiedźmą. Wypróbujcie za darmo

Reka to przesiąknięta klimatem gra o leśnej czarownicy, która pozwoli Wam się poczuć niczym słowiańska szeptucha. Zapisujcie się na playtesty!

Na mało który niezależny tytuł czekam tak bardzo jak na Rekę. Produkcja studia Emberstorm Entertainment może zostać kolejnym fenomenem Steam!

Reka – zapiszcie się na testy

Przez jakiś czas o grze było dość cicho, ale w końcu coś się ruszyło. Zgodnie z obietnicami twórców, Reka nadal ma trafić na rynek w formie wczesnego dostępu w 2024 roku (i to niebawem, bo mowa o 2. kwartale). Przed debiutem w early access będziemy mogli ograć tytuł zupełnie za darmo. Oczywiście chodzi o playtesty na Steam, do których zapisy ruszyły już teraz.

W Reka wcielamy się w młodą leśną czarownicę, która pobiera nauki fachu u Baby Jagi, słowiańskiego wyobrażenia starej wiedźmy. Jeśli kiedykolwiek więc mieliście takie chęci – a ja tak – to Reka brzmi jak gra dla Was. Szczególnie że klimatu odmówić jej nie można. Do tego będziemy tu zajmować się lasem, w tym zwierzętami, customizować chatkę na kurzej łapce i pomagać mieszkańcom tej krainy lub… im szkodzić.

Jeśli brzmi to nieźle, to twórcy postanowili przeprowadzić dodatkowe testy przed startem wczesnego dostępu. Każdy zainteresowany może udać się na kartę gry na Steam i poprosić o dołączenie do nich. Warto zaznaczyć, że liczba miejsc jest limitowana, także niektórym się poszczęści, a niektórym – wręcz przeciwnie.

Testy potrwają od 30 kwietnia do 8 maja, więc na tyle dużo czasu, aby w pełni zapoznać się z tym, co oferuje gra. Twórcy przypominają mimo wszystko, że to bardzo wczesna wersja, więc możecie doświadczyć sporej liczby bugów, w tym związanych z zapisywaniem gry.

Źródło: Steam