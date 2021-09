CD Projekt podaje wyniki finansowe. Duże liczby i plany na przyszłość

Grupa CD Projekt poinformowała społeczność i akcjonariuszy o finansach firmy oraz planach na przyszłość. Trwają prace nad rozszerzeniem do Cyberpunk 2077.

Cyklicznie Grupa CD PROJEKT publikuje informacje na temat firmy i spraw finansowych. Jak możemy wyczytać z komunikatu, w ciągu pierwszych sześciu miesiący bieżącego roku CDP uzyskała 471 mln zł przychodu. Do takiego wyniku głównie przyczyniła się sprzedaż Cyberpunk 2077 oraz Wiedźmina 3. Zysk netto w tym okresie wyniósł 105 mln zł. Do CP77 trafiło 7 aktualizacji, a sama gra wróciła do sklepu PlayStation Store.

Przypomniano nam również, że w lipcu CDP wykupił kanadyjskie studio Digital Scapes (teraz już CD PROJEKT RED Vancuver), z którym wiele lat współpracowało. Ponadto w lipcu swoją premierę miała gra mobilna: Wiedźmin: Pogromca Potworów. Za tytuł odpowiada Spokko, czyli studio należące do Grupy CDP.

Redzi poinformowali, że nad zbliżającym się dodatkiem do Cyberpunk 2077 pracuje 160 osób. Z kolei 70 innych pracowników zostało przydzielonych do niezapowiedzianego projektu. Nie znamy daty, ceny ani żadnych szczegółów dotyczących rozszerzenia.

Serwisowanie Cyberpunka w czasie transformacji studia i w trybie pracy zdalnej, który w znacznej mierze wciąż u nas obowiązuje, jest trudniejsze, ale dajemy z siebie wszystko. Poza kolejnymi aktualizacjami pracujemy obecnie nad innymi projektami, w tym nad dedykowanymi na konsole nowej generacji wersjami Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3 oraz nad dodatkiem do Cyberpunka. Adam Kiciński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej CD PROJEKT via notka prasowa CD Proejkt

Co więcej, deweloperzy skomentowali sytuacje z next-genowymi wersjami Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077. Starają się, aby tytułu pojawiły się jeszcze w tym roku. Nie wykluczają jednak możliwości przesunięcia ich premier (te wciąż nie są upublicznione).