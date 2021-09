CD Projekt o pierwszym dodatku do CP2077. „Wierzymy w długoterminowy potencjał tej marki”

CD Projekt podzielił się pierwszymi, mocno ogólnymi informacjami o pierwszym dodatku do Cyberpunk 2077. Pracuje nad nim aż 160 osób.

Cyberpunk nadal jest naprawiany i rozwijany. Dodatkowo Redzi przygotowują next-genową wersję gry, a na tym jeszcze nie koniec. Na konferencji z inwestorami dowiedzieliśmy się, że nad dodatkiem do Cyberpunka pracuje aż 160 osób. CD Projekt wierzy w przyszłe sukcesy tego IP.

Wersja next-genowa to ważny krok na drodze naszej przygody w uniwersum Cyberpunka. Mocno wierzymy w długoterminowy potencjał tej marki. Dlatego też pracujemy obecnie nad pierwszym rozszerzeniem do gry, choć na razie nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć.

W tej chwili nad pierwszym rozszerzeniem do Cyberpunka pracuje 160 osób, a blisko 70 kolejnych jest zaangażowanych w niezapowiedziane projekty. – powiedział Adam Kiciński

Niestety, póki co nie otrzymaliśmy żadnych większych konkretów odnośnie dodatku. Wiadomo tylko, że będzie on płatny, choć jest za wcześnie aby dzielić się ceną i datą premiery rozszerzenia. Jest to w pewien sposób zrozumiałe.

Jeśli chodzi o rozszerzenie, to jest ono w trakcie opracowywania, ale nie podajemy żadnych konkretów co do daty… chcielibyśmy utrzymać zasadę, że nie komentujemy daty, dopóki nie będziemy gotowi, aby to dostarczyć.

Jeśli chodzi o cenę… wcześniej rozszerzenia były płatne, tak jak w przypadku Wiedźmina. Jednakże, jest zdecydowanie za wcześnie by mówić o cenie, skoro nie podajemy nawet daty. – powiedział Michał Nowakowski

Kolejne wieści o dodatku powinny pojawić się w ciągu najbliższych miesięcy. Na ten moment jest najwyraźniej trochę za wcześnie, aby zapowiadać rozszerzenie do gry. Cyberpunk 2077 potrzebuje trochę czasu dla siebie.