Abonament Xbox Game Pass to nie tylko lista gier do pobrania. Usługa Microsoftu pozwoli nam teraz na odebranie kilku darmowych dodatków do gry Overwatch 2. Jeżeli jesteście graczami sieciowej gry Blizzarda, to już teraz wzbogacicie kilka swoich postaci o nowy wygląd.

Nowe skórki Overwatch 2 od Xbox Game Pass

Sprawa jest banalnie prosta — posiadacze abonamentu Microsoftu zyskali właśnie dostęp do nowej zawartości. Tym jednak razem nie chodzi o gry, a kilka dodatków do jednej z popularnych sieciowych produkcji. Czy są na sali fani Overwatch 2? To się dobrze składa — już teraz możecie odebrać kilka darmowych skórek do tej produkcji. Wszystko z okazji ruszającego właśnie sezonu oznaczonego numerem 10.

O nowości poinformował oficjalny twitterowy profil Xbox Game Pass na Twitterze. 3 nowe skiny są już dostępne dla wszystkich posiadaczy abonamentu w wersji Ultimate.

suit up, Overwatch 2 players!



add 3 new skins to your collections with Ultimate Perks in Season 10 pic.twitter.com/jjJgASpfc0 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) April 24, 2024

Posiadacze abonamentu mogą odebrać następujące skórki do Overwatch 2:

Legendarna skórka Junker Queen Executioner

Legendarna skórka Widowmaker Medusa

Epicka skórka Kiriko Visual Kei

W grze rozpoczyna się właśnie sezon 10., a nowe skórki z pewnością pozwolą wyróżnić się podczas sieciowych rozgrywek. No i odbierzemy je za darmo, mając wspomniany wcześniej abonament — całkiem przyjemna rzecz. Warto pamiętać, że czas na odebranie darmowych dodatków jest ograniczony, choć zostało go całkiem sporo. Wymienione skórki możemy zgarnąć do 19 czerwca 2024 roku. Mimo wszystko lepiej zrobić to teraz – ot, żeby nie zapomnieć.

