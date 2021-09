CoD: Black Ops – Cold War będzie do wypróbowania zupełnie za darmo przez kilka dni. Oferta dotyczy wszystkich platform.

Activison poinformowało o darmowym okresie próbnym w Call of Duty: Black Ops – Cold War. Gracze bez opłaty mogą zagrać w multiplayer oraz tryb zombie. Promocja startuje dzisiaj o godzinie 19:00 i potrwa do 7 października bieżącego roku do godziny 19:00. Wszyscy chętni wypróbują tytuł na dowolnej platformie, czyli PC, PS4, PS5, XONE, a także XSX S|X. Warto zaznaczyć, że tym razem deweloperzy oferują najwięcej zawartości w ramach darmowego testowania.

Do dyspozycji dostajemy 25 różnych map, 9 trybów (oraz zombie), a także wszystkie nowości związane z 5 sezonem, czyli niedawno dodane mapy i tryby rozgrywki. Do wyboru, do koloru. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Ekskluzywnie dla graczy na konsolach PlayStation dostępny jest także tryb Onslaught. Jeśli zdecydujecie się zakupić pełną wersję gry (obowiązuje teraz spora zniżka na wszystkich platformach), to Wasz progres zostanie zapisany.

CoD: Black Ops – Cold War to już siedemnasta odsłona długiego strzelankowego cyklu. Tym razem fabułę osadzono w czasie zimnej wojny. Niezmiennie tryb dla wielu graczy jest daniem głównym. Produkcja oferuje szeroki wachlarz trybów, map, pistoletów, modyfikatorów, a także skórek, zapewniając przy tym różnorodność i sporo frajdy. Twórcy na bieżąco aktualizują grę, dodając nową zawartość, a także naprawiając błędy i balans rozgrywki. W tytule jest dostępny crossplay.