Nie musicie mieć mocnego komputera, aby ograć Manor Lords we wczesnym dostępie. Ba, w ogóle nie musicie mieć jakiegokolwiek komputera. Gra weszła dzisiaj do fazy wczesnego dostępu i pojawiła się też w chmurze. Chodzi o usługę GeForce NOW, gdzie bez trudu zagracie w jednoosobowe dzieło polskiego twórcy spod znaku Slavic Magic.

Manor Lords trafiło do chmury – GeForce NOW

Manor Lords okazało się być jedną z najbardziej wyczekiwanych gier na Steam. Do tej pory do swojej listy życzeń dodało ją ponad 3 miliony graczy. A mowa przecież o produkcji tworzonej przez jedną tylko osobę w ramach studia Slavic Magic. Polska gra wywołuje ogromne (pozytywne) emocje i dziś zanotowała ważny kamień milowy. Ukazała się w fazie wczesnego dostępu.

Tytuł jest dostępny na Steam oraz w usłudze Xbox Game Pass, gdzie ogracie ją zupełnie za darmo w ramach posiadanego abonamentu. Co ciekawe, do gry nie potrzebujecie mocnego komputera. Produkcja trafiła bowiem do usługi grania w chmurze od NVIDII.

Manor Lords nie jest konkurentem Total War. To budowniczy miast z bitwami. Tak, bitwy się zdarzają, ale nie są tak ogromne i częste, jak niektórzy z Was mogliby się spodziewać. Większość rozgrywki skupia się na budowaniu miast i zarządzaniu. Slavic Magic

Już teraz możecie ograć ją w usłudze GeForce NOW. Oczywiście do rozgrywki trzeba mieć kopię gry w jakiejś formie – może to być gra przypisana do konta Steam, lub dostęp do abonamentu Xbox Game Pass.

Co ważne, do chmury od NVIDII trafiło też kilka innych produkcji. Ograć możecie w ten sposób np. Diablo 2, Diablo 3, Starcraft 2 czy Dead Island 2. Pełną listę nowych gier w chmurze znajdziecie poniżej:

Dead Island 2 (nowe wydanie na Steamie, 22 kwietnia)

Bellwright (nowe wydanie na Steamie, 23 kwietnia)

Phantom Fury (nowe wydanie na Steamie, 23 kwietnia)

Oddsparks: An Automation Adventure (nowe wydanie na Steamie, 24 kwietnia)

Age of Water (nowe wydanie na Steamie, 25 kwietnia)

Diablo II: Resurrected (Battle.net)

Manor Lords (nowe wydanie na Steamie i Xbox, 26 kwietnia, dostępne w ramach PC Game Pass)

9-Bit Armies: A Bit Too Far (Steam)

Diablo III (Battle.net)

Dragon’s Dogma 2 Kreator postaci i przechowywanie (Steam)

Islands of Insight (Steam)

Metaball (Steam)

StarCraft Remastered ( Battle.net)

StarCraft II (Battle.net)

Stargate: Chronometrażyści (Steam)

Tortuga – Opowieść Pirata (Steam)

