Z tym modem do Wiedźmina 3 Geralt zmieni się w opiekuńczego rodzica

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Ciężko znaleźć kogoś, kto powie, że „Wiedźmin 3: Dziki Gon to nie jest dobra gra”. Wiele osób przeszło ją po kilka razy, a część graczy nie potrafi przysiąść do niej tylko na chwilę. Z tym modem będzie o wiele łatwiej oderwać się od produkcji.

Twór autorstwa modera o nicku ReaperAnon skupia się na dodaniu do produkcji CD Projekt Red wielu elementów, które przypominają na każdym kroku o tym, by jednak nie spędzać za dużo czasu z tym tytułem. Co ciekawe, wszystkie nowości z tego moda działają w taki sposób, aby nie wybijać grających z immersji.

Przykładowo Geralt po pewnym czasie zacznie ziewać lub rzucać tekstami nawiązującymi do tego, że rozgrywka od uruchomienia gry już trochę trwa. Pokuszono się nawet o stworzenie nowych kwestii dialogowych, które zostały wykonane przy pomocy zaawansowanych syntezatorów mowy.

Oczywiście to nie wszystkie nowości, które wprowadza omawiana modyfikacja. Myślę jednak, że o wiele ciekawiej i zabawniej będzie odkrywać je na własną rękę. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię poznawać takie ciekawostki samemu.

Immersive Playtime Management możecie pobrać stąd.

W ostatnim czasie pisałem o innej modyfikacji, choć nie do Wiedźmin 3: Dziki Gon, a do popularnego TES VI. NoSkyrim to mod, który również dba, aby gracze nie grali w niego za dużo. Więcej o nim przeczytacie w tym artykule.