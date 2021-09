Wiemy, ile miejsca zajmie Marvel’s Guardians of the Galaxy na PS5 i kiedy je pobierzemy

W sieci pojawił się się przeciek rozmiaru Marvel’s Guardians of the Galaxy. Dodatkowo poznaliśmy datę startu pre-loadu gry na konsolach Sony.

Eidos Montreal nadal przygotowuje swoją grę ze Strażnikami Galaktyki. Produkcja ma ukazać się 26 października bieżącego roku, więc od debiutu dzieli nas już tylko parę tygodni.

W międzyczasie w sieci pojawił się przeciek, dzięki któremu wiemy, ile miejsca musimy zarezerwować dla Marvel’s Guardians of the Galaxy w wersji na PlayStation 5. Zgodnie z informacjami z profilu PlayStation Game Size, jest to dokładnie 41.243 GB. Należy również wspomnieć, że jest to rozmiar bez premierowej aktualizacji. To prawie pewne, że gra będzie ważyć nieco więcej.

Dodatkowo poznaliśmy inną, ciekawą informację. Jeśli macie kiepskie połączenie z siecią, nie musicie się martwić, że czeka Was żmudne pobieranie w dniu premiery. Tytuł będzie można pobierać od 24 października, a więc dwa dni przed wydaniem gry. Tutaj też warto pamiętać, że czeka nas jeszcze premierowa łatka.

Guardians of the Galaxy ukaże się na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Trafi też na Nintendo Switch, gdzie zagramy w nie dzięki technologii gry w chmurze.

