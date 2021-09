Pokemony mogą niedługo być tylko dla dorosłych. To nie żart

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Ostatnie wypowiedzi PEGI odnośnie zmiany systemu oceniania gier wskazują na to, że Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl może otrzymać oznaczenia +18.

Okazuje się, że obecnie remake’i wcześniej wydanych gier mogą otrzymać zupełnie inny rating niż pierwowzór. Poniżej znajdziecie wytłumaczenie przedstawiciela PEGI w tej sprawie:

Jeśli starsza gra, która otrzymała oznaczenie PEGI 12 dla symulowanego hazardu, zostałaby ponownie wydana, zachowałaby swój rating wiekowy, pod warunkiem, że nie jest to ulepszona, zmodernizowana, ponownie zinterpretowana lub przetasowana wersja starszej gry. Jej treść musi być identyczna, w przeciwnym razie należy ją traktować jako nową grę, do której stosuje się obecne kryteria. Ocena historyczna jest utrzymywana tak długo, jak długo gra jest ponownie wprowadzana na rynek w tej samej formie. Kiedy wprowadzaliśmy zmianę kryteriów w pierwszej części 2020 roku, podjęliśmy świadomą decyzję, aby nie stosować tej zmiany z mocą wsteczną. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której dokładnie ta sama gra mogłaby znaleźć się w sklepie na dwie różne konsole z dwoma różnymi ratingami wiekowymi. – informuje przedstawiciel PEGI w rozmowie z Nintendo Life

Hazard w oryginalnym Pokemon Diamond/Pearl

Jak się sytuacja ma do Pokemon BD/SP? W oryginalnych częściach z 2006 roku w mieście Jubilife City znajduje się możliwość zagrania w Lotto. Gracz ma okazję wygrać tam nawet Master Ball, czyli specjalną odmianę Pokeballa, która zawsze złapie stworka niezależnie od sytuacji.

Pokemon Diamond/Pearl, źródło: serebii.net

W chwili pisania tego artykułu na stronie PEGI nie ma jeszcze oficjalnych oznaczeń omawianych w tekście gier. Co prawda, te widnieją już na stronach wielu elektromarketów. Mimo to, nie są to jeszcze ustalone ratingi wprowadzone przez organizację oceniającą gry w naszej części świata.

Warto wspomnieć, że deweloperzy w remake’u Pokemonów zaplanowanych na 19 listopada 2021 roku mogą usunąć element hazardu i nie zdziwię się, jeśli dokładnie tak będzie. Jeśli twórcy nie podejmą się takiej decyzji, rzeczywiście ich twór może kwalifikować się do oznaczenia +18. Poniższy trailer świetnie pokazuje, że rzeczywiście nie można już mówić o zwykłym porcie, a o pełnoprawnym odświeżeniu tytułu.

