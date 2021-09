Darmowa gra na Epic Games Store czeka. Za tydzień produkcja postapo o życiu w krypcie

Darmowe gry to jest zdecydowanie to, co wielu graczy uwielbia najbardziej. Nowa darmówka na Epic Games Store już jest i czeka na odebranie przez Was w najbliższych dniach.

Od dzisiaj do 9 września 2021, do godziny 16:59 roku każdy z Was może odebrać kompletnie za darmo na EGS grę Yoku’s Island Express. Radzę się pospieszyć, ponieważ każdy może zapomnieć o przypisaniu gry do swojego konta. Lepiej coś mieć, nic nie mieć, prawda?

Yoku’s Island Express to zręcznościowa gra, w której wcielamy się chrząszcza-listonosza. Prędko okazuje się, że prócz dostarczania przesyłek zadaniem gracza jest uratowanie uprowadzonego bóstwa, które to sprawowało dotąd opiekę nad wyspą, gdzie toczy się rozgrywka. Z poziomu gameplay’u gracze mają do czynienia z połączeniem zręcznościowej gry, która nie jest byle platformówką. Nie zabraknie elementów znanych z flipperów, a także wielu utrudniaczy i zbierania kolorowych owoców.

Całości przygrywa przepiękna ścieżka dźwiękowa, a sama grafika należy do jednych z najmilszych dla oka z gatunku produkcji 2D. Wielu mogłoby uważać, że jest to pozycja skierowana głównie dla najmłodszych, aczkolwiek moim zdaniem i starsi odbiorcy powinni tutaj naprawdę dobrze się odnajdywać.

Już za tydzień będziecie mogli odebrać za darmo również tylko jedną produkcję. Dobry wujek Epic rozda zainteresowanym Sheltered, czyli pikselową grę o życiu w krypcie w postapokaliptycznym świecie. Jeśli graliście w Fallout Shelter, to myślę, że i ta pozycja powinna przypaść Wam do gustu.

Jeśli lubicie otrzymywać darmowe gry, zachęcam stale zaglądać do Działu Promocji. Oprócz wymienionych darmówek natkniecie się tam na najlepsze oferty na gry, akcesoria gamingowe i nie tylko. To dobry sposób, by zaoszczędzić ewentualnie często kilkanaście-kilkadziesiąt złotych.