Poznaliśmy datę PlayStation Showcase 2021. Przygotujcie sobie wolny wieczór

Sony ogłosiło datę PlayStation Showcase 2021. Nie zabraknie informacji ze świata gier na konsolę japońskiego giganta.

Pokazy PlayStation Showcase 2021 odbędą się za tydzień w czwartek (09.09.2021) o godzinie 22:00 czasu polskiego. Całość potrwa około 40 minut. Wydarzenie będziecie mogli obejrzeć na oficjalnym kanale PlayStation na YouTube lub Twitchu. Zachęcamy do wspólnego oglądania i przeżywania nowości. Oczywiście nasza redakcja będzie Was informować o wszelkich nowinkach z pokazów.

Czego możemy się spodziewać po wydarzeniu? Przede wszystkim nowych informacji prosto z PlayStation Studios, a także od niektórych ważnych twórców gier w branży. Nie zabraknie również wiadomości o nadchodzących produkcjach, które pojawią się w okresie świątecznym i po nim.

Ponadto zapowiedziano, że na wydarzeniu nie pojawi się następna generacja PlayStation VR. Niemniej gospodarze zapraszają do oglądania, bo będzie wiele gier od małych i dużych studiów deweloperskich. Każdy powinien coś znaleźć, co go zainteresuje.

Macie jakieś typy i oczekiwania wobec pokazów? Może liczycie na jakiś konkretny tytuł? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.