Twórcy TLoU2 są nie tylko utalentowani, ale też sprytni. To wideo pokazuje ich sztuczki

Pasjonata twórczości Naughty Dog postanowił stworzyć wideo poświęcone sztuczkom, z których deweloperzy korzystali przy The Last of Us 2. Niektórzy się zdziwią, jak prosto zostały stworzone niektóre elementy gry.

Autorem omawianego nagrania jest użytkownik z kanału Speclizer. Jego twórczość już niejeden raz pojawiała się w artykułach na Planecie Gracza, m. in. ostatnio pisałem o odkrytych plikach wskazujących na multiplayer. Rzućcie okiem na najnowszy film wymienionego twórcy.

Po pracownikach Naughty Dog można się spodziewać dużo, ale nie myślałem, że aż tyle sztuczek wykorzystali przy produkcji The Last of Us 2. Moim największym zaskoczeniem jest teleportacja Ellie i Abby podczas walki. Nawet wprawne oko bez zmiany kąta kamery nie zauważy, że nagle bohaterki przesunęły się o kilka metrów. Nie ukrywam, że nawet się uśmiechnąłem, gdy zobaczyłem scenę z ubieraniem butów. Odpowiednie ustawienie kadru pomogło deweloperom nie namęczyć się przy budowaniu tej animacji.

Pozostając właśnie w temacie animacji – warto też zwrócić uwagę na trik związany z wykonywaniem czynności w miasteczku. Będąc z daleka postacie zachowują się, jakby ich ruchy przeskakiwały co kilka klatek. Tak jest w rzeczywistości, co jest sposobem na zoptymalizowanie gry. Mechanik związanych z jak najwydajniejszym działaniem produkcji zresztą jest wiele więcej. Niejeden raz można zauważyć, jak często wykorzystywane są płaskie tekstury, aby stworzyć efekty wizualne. Czy to podczas strzelania, czy to w formie światełek, czy to jako wypełnienie odległych pomieszczeń.

A Wam który pomysł przypadł najbardziej do gustu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.