Co wyjdzie z połączenia twórców Resident Evil, Final Fantasy i MGS? Podobno nowe studio PlayStation

W sieci pojawiły się doniesienia mówiące, że PlayStation tworzy nowe studio w Japonii. Zespół ma składać się z weteranów branży, którzy pracowali między innymi nad Resident Evil.

Jakiś czas temu Sony oficjalnie przejęło studio Housemarque. O wykupieniu twórców Returnal mówiło się od dawna, a przejęcie poprzedził nawet przeciek z nieznanego wcześniej źródła. Jego autor, Air_Radiant, podzielił się właśnie nową, dość niespodziewaną informacją.

Zgodnie z jego doniesieniami, PlayStation ma tworzyć od 2020 roku nowe studio w Japonii. Nieznany jeszcze zespół nie będzie jednak drobnym studiem mającym wspierać deweloperów. To rzekomo pełnoprawny oddział tworzący duże gry. Porównano go do The Initiative założonego przez Microsoft.

Co więcej, w studiu mają pracować weterani game devu. Sony rzekomo zatrudnia byłych pracowników Square Enix i Konami. Dodatkowo znalazło się miejsce na deweloperów z Capcom, którzy rozwijali niegdyś serię Resident Evil.

O grze nowego studia wiadomo bardzo niewiele. Podobno zajmie się ono nową marką, która ma być popularna nie tylko na zachodzie, ale też w Japonii. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Sony zaniedbało swój rodzimy rynek, brzmi to bardzo, bardzo sensownie. Dodatkowo warto przypomnieć o niedawnym zamknięciu Sony Japan Studio, co również mogło mieć wpływ na decyzję o stworzeniu nowego zespołu.

Rzekomo zadbano też o wysoki budżet. Tajemnicza gra ma być na wczesnym etapie produkcji i jej zapowiedź może być odległa. Informator donosi, że studio poznamy najpewniej wtedy, kiedy Sony ujawni wspomniany tytuł.

Oczywiście to na razie tylko plotka. Jej źródło ma na swoim koncie przeciek potwierdzonej, choć dość przewidywalnej informacji. Do powyższych wieści należy podchodzić ze sporym dystansem. Jeśli japońskie studio faktycznie powstaje, najpewniej usłyszymy o nim jeszcze przed ogłoszeniem, za sprawą ofert pracy w PlayStation.