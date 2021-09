Kontynuacja wzruszającego To the Moon ma datę premiery. Dobre wieści dla polskich graczy

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Nowa gra twórców To The Moon, Impostor Factory, otrzymała datę premiery. Zagramy już niedługo i to dodatkowo w języku polskim.

Są takie studia, którym można ufać bezgranicznie – które zamieniają w złoto wszystko, czego się dotkną. Dla mnie takim Midasem gamedevu jest Freebird Games, czyli zespół odpowiadający za fenomenalne To the Moon czy równie udane A Bird Story. Najnowsza produkcja wspomnianego studia zbliża się do premiery.

Ogłoszono, że Impostor Factory zadebiutuje 30 września. Co więcej, gra będzie dostępna w języku polskim. Możecie już dodawać ją do listy życzeń na Steam.

Gra opowiada o historii pewnej imprezy, na której zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. Do tego dochodzą podróże w czasie i lovecraftowskie klimaty. Choć brzmi to dość sztampowo, zaufajcie mi, że Freebird potrafi obrócić nawet najprostszą historię w coś pięknego.

Impostor Factory to w praktyce coś na kształt To the Moon 3. Choć gra łączy się z historiami z poprzednich odsłon cyklu, można w nią grać bez znajomości wcześniejszych tytułów.

Jeśli nie słyszeliście o „serii” To the Moon i jesteście miłośnikami mocnych i poruszających historii, gorąco zachęcam do nadrobienia zaległości. Według mnie Freebird Games potrafi wzruszać jak mało kto i jeśli akurat nic ważnego nie czeka na Waszej kupce wstydu, warto dać szansę tym produkcjom. Gry Freebird można zgarnąć dziś za grosze.