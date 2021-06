DoGRYwka – Battlefield 6 „glitchuje” inne gry, problem z baterią w DualSense i Kubuś Puchatek, który mógł dobić Cyberpunka

Okazuje się, że twórcy Battlefield 6 zaczęli w niecodzienny sposób promować grę. Pozostałe gry z serii w różnych, cyfrowych sklepach otrzymały „popsute” grafiki. Czyżby nowa odsłona miała mieć jakąś ciekawą mechanikę z tym związaną?

Dzisiaj dowiedzieliśmy się też nowych informacji o kontrolerach DualSense. Te posiadają w ostatnim czasie nietypowy problem dotyczący baterii, dlatego gracze mogą odczuwać z tego powodu niedogodności. Na szczęście są też dobre wieści, ponieważ do sieci trafiły pierwsze fotografie nowych wariantów Cosmic Red i Midnight Black.

Cóż, ten dzień na pewno nie był dobrym dla CD Projekt RED. W niedawnym wycieku plików Cyberpunka odkryto fragment skryptu z Kubusiem Puchatkiem i Chinami obok. Dlaczego może to być podstawa do usunięcia produktów polskiego studia we wspomnianym kraju? To wszystko dokładnie opisaliśmy dla Was opisaliśmy w naszym artykule. Na łamach Planety Gracza opublikowaliśmy dzisiaj jeszcze masę innych, ciekawych newsów, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie przegapiliście.