EA idzie graczom na rękę. Aktualizacja Mass Effect Legendary Edition z wyczekiwaną funkcją

Do Mass Effect Legendary Edition nareszcie zawitała możliwość wybrania angielskiego dubbingu i polskich napisów. Nowa aktualizacja dodała jeszcze do trylogii kilka innych, ważnych zmian.

Od premiery Mass Effect Legendary Edition gracze otrzymali już do tej produkcji kilka patchy, które znacznie poprawiły produkcję i usunęły część znanych z niej bugów. Gracze od początku nie mieli możliwości dostosowania swobodnie języka, w jakim mówili bohaterowie wraz z językiem w wyświetlanych napisach. Na szczęście nie musieliśmy długo czekać, aż deweloperzy się z tym uporają. Wczoraj weszła w życie nowa wersja wspomnianej trylogii, dlatego warto pobrać ją na swoje dyski.

Oczywiście to nie koniec zmian. Twórcy zredukowali ilość waluty, którą możemy przenieść z pierwszej części do drugiej. Według nich było to co najmniej niezbalansowane, dlatego teraz gracze nie powinni mieć problemów przy przejściu z „jedynki” na „dwójkę”. Jeżeli nie byliście w stanie odblokować kilku osiągnięć, to najpewniej już dacie radę, ponieważ deweloperzy i nad tym popracowali. Usunięto także sporo bugów znanych na wszystkich dostępnych platformach.

Cieszy bardzo fakt, że odświeżona trylogia „efektu masy” nie została porzucona przez swoich autorów. Miejmy nadzieję, że podobną postawą będą się wykazywać pracownicy innych studiów growych z całego świata. Zdecydowanie pochwalamy tego typu postawę. Jak tam po kilku tygodniach z grą? Zauważyliście zdecydowaną poprawę po nowych aktualizacjach?