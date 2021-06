Koniec zamieszania – Quarantine to od teraz Rainbow Six Extraction. Sprawdźcie nowy trailer

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Rainbow Six Extraction to oficjalnie dawne Quarantine. Ubisoft potwierdza zmianę tytułu. Dodatkowo dostaliśmy nowy trailer i datę pokazu gry.

Po wielomiesięcznych gdybaniach i ogólnym zamieszaniu, Ubisoft potwierdził nazwę nowego Rainbow Six. Quarantine to od teraz oficjalnie Extraction. Tytuł nawiązuje bezpośrednio do samej rozgrywki. O jego zmianie opowiedział dyrektor kreatywny produkcji, Patrick Methe.

Będziesz musiał stawić czoła stale rozwijającemu się, obcemu zagrożeniu. Będziesz miał wiele różnych wyzwań do przejścia, ale zawsze będziesz miał jeden cel w głowie: Upewnić się, że nikt nie zostanie w tyle. Od Ciebie i Twojego oddziału będzie zależało, kiedy zdecydujecie się przeć do przodu, a kiedy dokonać się wycofać. Jak się wkrótce przekonasz, Extraction jest prawdziwą nazwą gry. – powiedział Patrick Methe, dyrektor kreatywny gry

Dodatkowo Ubi potwierdziło, że zaprezentuje Rainbow Six Extraction na nadchodzącym pokazie Ubisoft Forward. Ten odbędzie się 12 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Na konferencji zobaczymy też wiele innych gier, w tym rzekomo kilka niespodzianek.

Jeśli czekacie na Extraction, możecie obejrzeć też nowy trailer. Nie zobaczycie na nim fragmentów rozgrywki, ale materiał stanowi przyzwoite wprowadzenie w klimat gry i zapoznaje z zagrożeniem, z którym zmierzą się operatorzy Rainbow Six.