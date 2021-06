Klucz do sypialni Yennefer tylko dla wybranych. Mod usuwa zabawną ciekawostkę z Wiedźmina 3

Wiedźmin 3 zyskał zabawną modyfikację, która zmienia klucz do komnaty Yennefer. Obiekt wielu memów przestaje być taki zabawny.

Premiera Wiedźmina 3 była ogromnym wydarzeniem. Poza zachwytami nad samą grą i krytyką problemów technicznych, gracze znaleźli też wiele elementów, które trafiły do memów. Jednym z nich był klucz do komnaty Yennefer.

Przedmiot był mało istotny w kontekście całej gry, więc miał przypisaną kategorię „powszechny”. Wielu graczy szybko wyłapało niedoróbkę (lub zabawną ciekawostkę, zależnie od intencji Redów) i „powszechny klucz do komnaty Yennefer” stał się bohaterem wielu memów.

Pewien moder najwyraźniej nie miał nic lepszego do roboty i postanowił zająć się poprawieniem rzeczonego przedmiotu. Modyfikacja Key to Yennefer’s Room Enhanced zmienia klasę przedmiotu na Relic i modyfikuje jego ikonę. Co więcej, jeśli zechcemy podzielić się tym „skarbem” z handlarzem lub go rozmontować, otrzymamy więcej pieniędzy lub surowców.

Jak podaje autor modyfikacji, klucz do sypialni Yennefer stał się dzięki modowi najcenniejszym obiektem w grze. Oczywiście na tą tezę należy patrzeć z przymrużeniem oka.

Instalacja moda jest bardzo łatwa. Pobieramy pliki z tej strony, wrzucamy je do folderu z modami do gry i wszystko powinno działać bez problemu. Dzięki tej prostej zmianie, Wiedźmin 3 nieco zyskał na immersji. Oczywiście jeśli zwracacie uwagę na takie szczegóły.

W tej chwili śmiało mogę powiedzieć, że nie zaskoczy mnie już chyba żadna modyfikacja do trzeciego Wiedźmina.