Kolejne złe wieści dla graczy czekających na Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Nie zobaczymy w najbliższym czasie Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Wydawca potwierdza brak pokazu gry na konferencji Ubisoft Forward.

Jeśli liczyliście, że w najbliższym czasie zobaczycie remake Sands of Time w akcji, będziecie mocno rozczarowani. Ubisoft potwierdził, że gra nie doczeka się pokazu na zbliżającej się konferencji Ubisoft Forward. Studio robi wielkie postępy w rozwoju produkcji, ale ta nadal nie jest gotowa do prezentacji.

Ubisoft Forward jest tuż za rogiem i chcieliśmy wykorzystać ten czas, aby podziękować Wam za wsparcie, jakie okazaliście nam w ciągu ostatniego roku. Jak mogliście już przeczytać, Prince of Persia: The Sands of Time Remake nie pojawi się na Ubisoft Forward. Robimy wielkie postępy, aby nasza gra mogła ukazać się w przyszłym roku, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby podzielić się dodatkowymi informacjami. Fragment ogłoszenia Ubisoftu

Szkoda, bo po tylu opóźnieniach graczom przydałyby się nowe konkrety. Warto przypomnieć, że pierwszy pokaz tytułu spotkał się z chłodnym odbiorem. The Sands of Time Remake wyglądało po prostu średnio.

Mimo to, dobrze wiedzieć, że rozwój przebiega pomyślnie. Jeśli twórcy potrzebują więcej czasu na ulepszenie remake’u, warto im go zagwarantować. Taki klasyk jak Sand of Time zasłużył na zadowalające nawet największych fanów odnowienie.