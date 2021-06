Komu PS5 w pakiecie z Ratchet & Clank: Rift Apart? Nowy zestaw wyciekł do sieci

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wygląda na to, że wkrótce do sklepów trafi kolejny zestaw z PS5. Prawdopodobnie tym razem w pakiecie otrzymamy Ratchet & Clank: Rift Apart.

Najnowsza odsłona serii Ratchet & Clank debiutuje już 11 czerwca. Jak nietrudno zauważyć, Sony postarało się o sporą kampanię marketingową. Rift Apart to w końcu jedna z najbardziej wyczekiwanych gier na PlayStation 5.

Przy okazji zanosi się, że Sony szykuje zestaw dla osób, które nie mają jeszcze swojej konsoli, ale chcą ją kupić właśnie dla nowego Ratchet & Clank. Strona Station of Play udostępniła zdjęcie pudełka domniemanego zestawu z PS5 i wspomnianą grą. Całość wygląda jak standardowy pakiet, który jest doskonale znany graczom konsolowym od paru generacji. Na pudełku widnieje grafika z gry oraz zdjęcie samej konsoli.

INFO StationOfPlay ! La PS5 aura bien son pack avec #RatchetAndClank ce 11/06 (comme je vous l'ai annoncé auparavant) ! Le prix devrait tourner autour de 569,99€ ! Le jeu semble être en version physique à l'intérieur du bundle !

Ventes à venir ici ► https://t.co/FcUizSfZ2m https://t.co/lf4ImVEuYb pic.twitter.com/8b264gegCp — StationOfPlay (@StationOfPlay) June 7, 2021

Poza zdjęciem, redakcja Station of Play dotarła też do danych nieokreślonego sklepu. Zgodnie z udostępnionymi materiałami, oficjalny zestaw od Sony wyceniono na 600 euro.

Przeciek wygląda wiarygodnie. Niemniej taki zestaw nie pojawił się jeszcze w ofercie żadnego sklepu. Niektóre polskie elektromarkety oferują zestaw z konsolą i zamówieniem przedpremierowym Rift Apart, ale nie możemy jasno stwierdzić, czy mowa o wyciekłym zestawie, czy jest to pakiet dobrany przez sam sklep.

Pozostaje tylko zaczekać na oficjalne informacje od Sony. Do premiery gry zostało jeszcze parę dni, więc producent wciąż ma czas na ogłoszenie istnienia zestawu.