Nowe kontrolery DualSense na pierwszych zdjęciach. Wyglądają jeszcze lepiej niż na renderach

W sieci możemy odnaleźć pierwsze fotografie, które przedstawiają kolejne warianty kolorystyczne kontrolera DualSense. Te prezentują się o wiele lepiej od renderów. Rzeczywiste kolory robią ogromne wrażenie.

Wspomniane kontrolery możemy nareszcie zobaczyć dzięki zagranicznemu serwisowi informacyjnemu o grach Game Watch. Nasi japońscy koledzy po fachu otrzymali przedpremierowo do swojej redakcji nowe modele DualSense w kolorach Cosmic Red i Midnight Black. Te zapowiedziano kilka tygodni temu, a już 18 czerwca powinny trafić w ręce polskich graczy. Zobaczcie na własne oczy, ponieważ ten widok naprawdę cieszy oko.

Szczerze mówiąc, wersja czerwona podoba mi się zdecydowanie bardziej. Ten odcień świetnie pasuje do pozostałej czerni, która jest niezmienna we wszystkich modelach kontrolera. Szczególnie przypadło mi do gustu półprzezroczyste wykończenie przycisków oraz krzyżaka. Czytając opinie innych osób w social mediach, najpewniej jestem jednak w mniejszości. Nie dziwi mnie to jednak, ponieważ cały czarny gamepad był od wielu lat tym klasycznym wariantem. Mimo to, chciałbym zobaczyć więcej kolorów zbliżonych swoją paletą do Cosmic Red. Jest to zdecydowanie dobra alternatywa dla neonowych kolorów, które towarzyszą nam w przypadku gamepadów konkurencji – joy conów do Nintendo Switch.

A Wy co sądzicie o tych fotografiach? Która wersja DualSense przypadła Wam bardziej do gustu? Podzielcie się tym w komentarzach pod artykułem tutaj lub na naszym Facebooku.