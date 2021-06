Xbox Game Pass Ultimate za dolara. Microsoft zapowiedział ponad 500 gier w promocyjnej cenie

Już za chwilę rusza okres promocji na platformach Microsoftu. Gigant z Redmond przeceni ponad 500 gier w ramach akcji Deals Unlocked. To również świetna okazja, aby zakupić Xbox Game Pass Ultimate na 3 miesiące za około 4 zł.

Jak możemy przeczytać na zagranicznej stronie Xbox już od 11 czerwca ruszą ogromne promocje w sklepie Microsoftu. Warto zaznaczyć, że nie tylko w promocji będą gry cyfrowe, ale także wybrane gamingowe akcesoria dla graczy. Należy się jednak pospieszyć, bo akcja zakończy się 17 czerwca.

Oto lista obiecane przez Microsoft promocje:

Do -55% na ponad 500 cyfrowych gier

Do -60% na wybrane cyfrowe gry na PC

Xbox Game Pass Ultimate za 1 $ na 3 miesiące

Do -25% na wybrane gamingowe akcesoria

Zniżka na gamingowe komputery już od $699

Do -75% na wybrane gry od Xbox Game Studios

Bez wątpienia jest to masa świetnych zniżek, które w sam raz przydadzą się na zbliżający okres wakacyjny. Większa ilość wolnego czasu to dobry argument, by nadrobić wiele produkcji. Szczególnie wydaje się w tym przypadku bardzo atrakcyjny wspomniany abonament, ponieważ od dawna nie mogliśmy go zakupić tak tanio. Mam nadzieję, że na zbliżającym się E3 dowiemy się na temat nowych tytułów, które trafią do biblioteki wspomnianej subskrypcji. Jakich gier oczekujecie w Game Passie? Zachęcam do podzielenia się tym w komentarzach.