Minecraft 1.17 już jest! Ogromne zmiany w rudach, miedź, kozy i świeczki

Jeżeli czytasz tego newsa, to znaczy, że aktualizacja Minecraft 1.17 jest już możliwa do pobrania na PC i konsolach. To pierwsza część długo wyczekiwanego Update’u, który Mojang postanowiło podzielić na dwie części.

Dziś 8 czerwca, czyli wyczekiwany od wielu miesięcy szczęśliwy dzień dla fanów Minecrafta. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że niespodziewanie pierwsza część Caves & Cliffs zawita na nasze urządzenia o wiele szybciej, niż się tego spodziewano. Gracze oczekiwali, że otrzymają ją dopiero pod koniec obecnego miesiąca lub ewentualnie później.

Aktualizacja Minecraft 1.17 podzieliła zdania graczy

Co ciekawe, nowy patch poróżnił społeczność gry. W związku z ogromną ilością pierwotnie zaplanowanych zmian, poziomem ich skomplikowania i nieustannie trwającą sytuacją pandemiczną na świecie Mojang zdecydowało się wdrożyć Jaskinie i Klify w ramach dwóch, a nawet w zasadzie trzech aktualizacji. Zaplanowane nowości szwedzkie studio wprowadzi odpowiednio w jeszcze 1.18 i 1.19.

Co zostało w takim razie wycięte z 1.17? Cóż, niektórzy twierdzą, że to właśnie na te najlepsze nowości sobie poczekamy. Fani konstrukcji redstone mieli otrzymać nareszcie możliwość transmisji sygnału na odległość przy pomocy sculk sensorów. Nie dostaniemy jeszcze sakiewek, które bez wątpienia byłyby zbawieniem dla osób cierpiących na zbyt małą ilość miejsca w ekwipunku. Zaznaczę jednak, że wspomniane przed chwilą przedmioty znajdują się już w kodzie gry i można je przy pomocy kodów przyzwać.

Aż na 1.19 Mojang postanowiło przenieść cały motyw archeologii, dlatego do dzisiaj nie wiemy o niej za wiele. Zabraknie też najważniejszego, czyli zwiększenia zakresu budowania z 0-256 do -64-320 klocków, co miało dać pole do popisu systemowi generowania światów. Nowy limit stawiania bloków miał być podstawą dla ogromnych jaskiń i wyższych gór, których w tym patchu nie uświadczymy.

Nie oznacza to, że aktualizacja Minecraft 1.17 nie jest dobra. Otóż jest zupełnie inaczej. Szczególnie przypadły mi do gustu zmiany wprowadzone do dropu rud żelaza i złota. Od teraz po wykopaniu tych bloków zwykłym kilofem otrzymamy surowe minerały, które będziemy musieli przepalić. Warto zaznaczyć, że enchant Fortune zwiększa ilość wydobywanego surowca, także warto się w niego zaopatrzyć. Cieszy mnie również fakt dodania świeczek do gry, ponieważ od dawna uważałem, że w tej grze brakuje różnych źródeł światła.