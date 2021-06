7 sezon Fortnite już dzisiaj. Nowa mapa, inwazja obcych oraz Rick i Superman

Już dziś rozpoczął się 7 sezon Fortnite. W związku z tym twórcy chcą przyciągnąć do swojej gry ludzi z całego świata przy pomocy skórek z wizerunkiem popularnych bohaterów. Kto przygarnie skina z Rickiem z Rick & Morty?

Epic Games i tym razem postarało się, aby dodać sporo zawartości do swojej najpopularniejszej gry. Jedną z najważniejszych zmian jest odświeżona mapa, którą możecie zobaczyć na poniższym tweecie.

Nie zabrakło także innych zmian. 7 sezon Fortnite przyniósł graczom oprócz nowych ustawień graficznych także zupełnie nowe skórki. To już kolejny raz, kiedy do tytułu zawitały postacie znane z filmów, serialu lub komiksów. Teraz po świecie gry zobaczymy Supermana i Ricka z Rick & Morty. Moim zdaniem twórcy idealnie wstrzelili się w trendy w związku z tym drugim bohaterem, ponieważ już 21 czerwca na HBO GO zawita kolejne odcinki tej wulgarnej animacji. Nie będę ukrywał, że mam mieszane uczucia odnośnie dodania dziadka Morty’iego do gry. Ten w serialu jest przecież alkoholikiem, a nie ukrywajmy, że w Fortnite często grają najmłodsi. Podoba mi się jednak, że twórcy skina zastosowali cell-shading, który sprawia, że ich twór wygląda jak żywcem wyjęty z którejś ze scen. Niestety, przez to bardzo się wyróżnia na tle otoczenia, dlatego może być przez to łatwym celem.

Kolejny sezon to nie tylko oczywiście nowe skórki i nowa mapa. To także zupełnie Battle Pass, który jak podaje jeden z deweloperów na poniższym filmie, nie jest obowiązkowy, ale daje mnóstwo bonusów. Skusicie się na zakup?

Nie zabrakło również stosownych cinematiców przygotowanych przez twórców gry. W siódmym sezonie motywem przewodnim jest inwazja obcych, dlatego nie zabraknie skinów, broni oraz trybów z tym związanych. Cóż, chyba sam się skuszę i później zainstaluję ponownie Fortnite. Zobaczcie sami poniższe wideo, ponieważ prezentują się świetnie.