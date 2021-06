Darmowa niespodzianka do gry rozdawanej w PS Plus

Od teraz każdy posiadacz Wrecfest na PS5 może odebrać bonusowy, sekretny samochód. Wielu właścicieli konsol PlayStation powinno posiadać tę grę, ponieważ była dodawana do majowego PS Plus.

Bez wątpienia następca serii FlatOut, jakim jest Wreckfest, przypadł wielu do gustu. To świetna gra, gdzie oprócz wyścigów, świetnego soundtracku i szeregu wyzwań odnajdziemy także świetny tryb demolki. Od wczoraj posiadacze tej świetnej gry są w stanie zdobyć za darmo sekretny pojazd, którego Wam nie zdradzimy, abyście mogli nacieszyć się niespodzianką przygotowaną przez twórców. Mimo to, udostępniamy jego sylwetkę, by zachęcić Was do skorzystania z tej okazji. Wystarczy, że wejdziecie w ten link, zalogujecie się swoim kontem PSN i odbierzecie gratis.

Co jeszcze lepsze, Wreckfest otrzymało ostatnio nową aktualizację, która dodała sporo nowej zawartości. Między innymi zupełnie nową trasę Wrecking Playground i kolejny turniej Wrecking Madness. Główną nagrodą w nim jest samochód Speedbird GT, którego nawiązuje do wczesnych dni rozwoju gry.

Jako fan serii FlatOut nie mogę przejść obok takiego rarytasu obojętnie. Cieszy mnie strasznie fakt, że autorzy gry dalej rozwijają odnowioną wersję Wreckfest. Mam szczerą nadzieję, że jeszcze przez długie miesiące otrzymamy masę nowej zawartości. Tej z resztą w podstawowej wersji nie brakuje, dlatego z resztą ta produkcja spotkała się z dobrymi ocenami ludzi z całego świata. Jeżeli udało Wam się zgarnąć majowe PS Plus i jeszcze nie próbowaliście tej gry, to naprawdę zachęcam, ponieważ mało jest podobnych wyścigówek.