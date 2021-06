Valve do graczy: Pomóżcie nam banować w CS:GO!

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

W ostatnim czasie gracze z całego świata zaczęli nagminnie donosić o otrzymanych banach w CS:GO. Okazuje się, że sprawa dotyczy tak zwanego boostingu, czyli odpłatnej usługi polegającej na zdobyciu lepszej rangi z czyjąś pomocą. To nie koniec, ponieważ Valve prosi o pomoc graczy.

Cóż, w ostatnim czasie nie można zarzucić firmie Gabe’a Newella, że nie robi nic w temacie CS:GO. Jeszcze niedawno pisaliśmy o dosyć kontrowersyjnej aktualizacji, która pozbawia osoby bez statusu Prime uczestniczyć w meczach rankingowych. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejną zmianą, tym razem raczej niepodważalnie na plus. Sprawa nie dotyczy tylko wcześniej wspomnianej fali banów, ale także rozpoczęcia kolejnej formy współpracy z graczami. Spójrzcie na poniższy komentarz, który odnajdziemy w tym wpisie o banicji setek graczy po ostatnim patchu.

Komentarz vMcJohna w serwisie Reddit w wątku o fali banów w CS:GO

Możecie się zastanawiać, kim jest McJohn. Posiadaczem tego konta w popularnym serwisie Reddit jest jeden z pracowników samego Valve. Jak możecie przeczytać powyżej, prosi on fanów Counter Strike’a o dodatkowe zgłaszania osób powiązanych z boostingiem na specjalny adres mailowy csgoteamfeedback@valvesoftware.com. Szczerze mówiąc, cała inicjatywa przypomina mi możliwość skontaktowania się z supportem League of Legends, aby dodatkowo zwrócić uwagę na nieodpowiednie zachowania. Uważam taką inicjatywę ze strony deweloperów za ogromny plus.

Przypomnijmy, że to nie jedyna możliwość pomagania społeczności CS:GO. W grze jest wbudowany tryb Overwatch (nie mylić z grą od Blizzarda), który pozwala bardziej doświadczonym weteranom oglądać dema meczy zgłoszonych wcześniej graczy. Oczywiście po obejrzeniu czyjejś rozgrywki wypełniamy specjalną ankietę i jesteśmy nagradzani punktami doświadczenia. Korzystacie z tej opcji? Uważacie, że CS:GO ma problemy z ogromną ilością boosterów? Dajcie znać w komentarzach.