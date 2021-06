DoGRYwka – pierwsze szczegóły powrotu Dead Space, oczekiwania wobec PS Plus i GTA V w 8k i z RT

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Zbliżamy się powoli do końcówki czerwca, a to oznacza pierwsze informacje na temat PS Plus lipiec 2021. Oferta na przyszły miesiąc nie jest już aż tak wielką niewiadomą, ponieważ możemy być prawie pewni jednego tytułu.

Dowiedzieliśmy się także dzisiaj na temat pierwszych szczegółów o powrocie marki Dead Space. Skoro mowa o IP, które miałyby ponownie zawitać, może zainteresuje Was nasz news o Quake’u? Bez wątpienia i na niego warto spojrzeć.

Chcielibyście zobaczyć, jak może wyglądać GTA V w 8K i Ray Tracingiem? Na szczęście jest to już możliwe. Jak osiągnięto to next-genowe doświadczenie? Wszystko zostało opisane w artykule o nim. Na łamach naszego serwisu opublikowaliśmy dzisiaj jeszcze wiele innych, ciekawych wiadomości ze świata gier, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie pominęliście.