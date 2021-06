Możecie już pobrać demo fanowskiego remake’u RE Code Veronica. Twórcy znacznie rozbudowują projekt

Do sieci trafiło demo fanowskiego remake’u Resident Evil Code Veronica. Okazuje się, że twórcy zamierzają dodać do gry kolejne tryby, w tym fotograficzny i arcade.

O powstawaniu tego niezwykłego projektu pisaliśmy ostatnio w maju. Jak się okazuje, nie było trzeba długo czekać, abyśmy mogli zobaczyć kolejne owoce prac. Na kanale jednego z twórców odnaleźliśmy wideo, przez które początkowo przestraszyliśmy się, że projekt rzeczywiście będzie anulowany. Spokojnie, na szczęście tak się nie stanie, a przynajmniej nie w najbliższym czasie (ze względu na prawa należące do Capcomu). Wczoraj zostało udostępnione demo tego świetnego projektu.

Co prawda, wielu internatów skarży się na to, że to zawiera wiele błędów, o których autorzy doskonale wiedzą. Ci zapowiedzieli, że już w najbliższym czasie (może nawet dzisiaj), zostanie udostępniona nowa paczka do pobrania, która te najważniejsze usunie. Aby sprawdzić na własne oczy, jak prezentuje się fanowski remake Resident Evil Code Veronica, wejdźcie tutaj.

Warto wspomnieć, że to hobbystyczne dzieło rozwija się w zawrotnym tempie. Choć poprzednio mowa była jedynie o trybie TPP oraz „przyklejonej” kamerze do konkretnych punktów w danych lokacjach, teraz zapowiedziano photo mode oraz arcade mode. Tego pierwszego raczej tłumaczyć nie trzeba, natomiast ten drugi będzie polegał na strzelaniu do przeciwników na specjalnych arenach. Tych będzie zresztą pojawiać się cała masa.

Co sądzicie o tym projekcie? Przypadł Wam do gustu? Szczerze mówiąc nam tak. Z niecierpliwością czekamy na kolejne materiały.