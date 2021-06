Days Gone spłynie krwią po instalacji tego moda. Głowy i kończyny latają w powietrzu

Nie ma tygodnia, byśmy ostatnio nie znaleźli ciekawych modyfikacji do Days Gone. Tym razem chcemy zaprezentować Wam moda, dzięki któremu dosłownie poleją się hektolitry krwi podczas większości walk w grze.

Mowa o Explosive Gore autorstwa KaiHeilos, które po instalacji sprawi, że podczas strzelanin i korzystania z broni białej zacznie wszędzie ciec krew. Co jeszcze lepsze, niejednokrotnie po zadaniu obrażeń przeciwnikom dosłownie wybuchnie jego część ciała, którą trafiliśmy. Te czasem także oderwą się i polecą kilka metrów dalej. Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentują się te niezwykle brutalne akty przemocy. Ostrzegam osoby, które nie lubią tego typu widoków, ponieważ jest drastycznie.

Jak możecie zauważyć powyżej, efekt robi naprawdę spore wrażenie. Oczywiście nie każdemu może się spodobać widok wszędzie lejącej się posoki, ale dla fanów tego typu obrazów bardzo polecam pobranie tego dzieła. Warto wspomnieć, że do stworzenia nagrania prezentującego Explosive Gore użyto jeszcze dwóch innych, fanowskich dodatków. Jednym z nich jest Debug Cheat Menu tego samego autora, które odblokuje narzędzia deweloperskie. Drugi to Improved Shotgun Range od tony979, który zwiększa zasięg strzelb w grze.

Explosive Gore możecie pobrać stąd.

Jeżeli podoba się Wam omawiany w newsie mod do Days Gone, może zainteresuje Was również ten, co dodaje do gry tryb FPP. Ostatnio o nim pisaliśmy tutaj, a bez wątpienie połączenie ze sobą obu tych tworów przyniesie jeszcze lepszy efekt. To jak? Pobieracie?