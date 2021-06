PS5 idzie na rekord. Sony chce osiągnąć sukces dzięki większym dostawom

Sony ogłosiło, że sprzedaż PS5 ma docelowo pobić jeden z rekordów firmy. Plany na najbliższy rok fiskalny są bardzo, ale to bardzo ambitne.

PlayStation 5 przyniosło już Sony parę rekordów. Firma jest jednak dalej spragniona sukcesu i planuje rozprowadzać konsole jeszcze szybciej. Docelowo producent chce przebić w przyszłym roku fiskalnym wyniki pierwszego PlayStation. Co więcej, PS5 ma sprzedawać się najszybciej w historii wszystkich konsol od Sony. Już teraz jest zresztą stosunkowo blisko osiągnięcia tego celu.

Rankiem 22 czerwca w Tokio odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Sony Group. Pan Kenichiro Yoshida, prezes i dyrektor generalny Sony Corporation, podkreślił, że firma przyspieszy dostawy PlayStation (PS) 5 w następnym roku fiskalnym, aby osiągnąć sprzedaż ponad 22,6 miliona sztuk rocznie, największą w historii PS. W związku z popytem na „nest egg”, firma zamierza pobić rekord sprzedaży oryginalnego PS z roku fiskalnego 1998. – tłumaczenie z serwisu JIJI dzięki ResetEra

Wspomnienie o przyspieszeniu dostaw jak najbardziej cieszy. Dostępność konsol nadal jest daleka od ideału, ale jeśli są plany na jej poprawę, to pozostaje tylko na to zaczekać. Oczywiście jeśli pozwolą na to warunki na rynku sprzętów do grania. Póki co musimy uzbroić się w cierpliwość, bowiem niektóre konsole i karty graficzne wciąż nie są najłatwiejsze do kupienia.