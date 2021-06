GTA V w 8K i ze wsparciem dla RT. Tak powinna wyglądać next-genowa wersja [WIDEO]

Zastanawialiście się kiedyś, jak mogłoby wyglądać next-genowe GTA V? Na zagranicznym kanale w serwisie YouTube odnaleźliśmy nagranie, które przedstawia zmodowaną wersję gry. Efekt końcowy powala na kolana.

Wiele mówiło się o wersji GTA V na konsole nowej generacji. Choć Rockstar Games ostatnio milczy w tym temacie, Digital Dreams pokazało, jak produkcja mogłaby wyglądać z użyciem technologii RT i ze wsparciem rozdzielczości 8K. Poniżej możecie zobaczyć nagranie, które wszystko przedstawia:

Powyższy filmik świetnie prezentuje się, szczególnie podczas fragmentów z deszczem. Mokry asfalt pięknie odbija oświetlenie, co czyni całe wideo jeszcze ładniejszym. Zachęcam uruchomić w jak najwyższej rozdzielczości, nawet jeżeli będzie ona większa od tej Waszego wyświetlacza. Down scaling zadziała wtedy jak antyaliasing, dlatego i tak będziecie mogli zauważyć różnicę. Bez wątpienia każdy by chciał, by tak działało GTA V na jego sprzęcie. Do stworzenia tego wideo posłużono się maszyną opartą o RTX 3090, dlatego nie dziwi mnie fakt, że nie zauważymy tu spadków wydajności.

Warto wspomnieć, że każdy z Was może nacieszyć się takimi wodotryskami, jeżeli posiadacie odpowiednio silną kartę graficzną. Wystarczy, że zainstalujecie następujące modyfikacje:

GquantV 2.1.4 – link

Raytracing Reshade – link do patreona twórcy (po opłaceniu stosownej kwoty otrzymacie dostęp do modów autora)

Co sądzicie o tak pięknie wyglądającym piątym Grand Theft Auto? Może słyszeliście o jeszcze innych, upiększających modach do tej gry? Dajcie znać w komentarzach.