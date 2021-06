Pliki z Rainbow Six Siege poprawią płynność w Cyberpunk 2077

Nowa wersja DLSS 2.2 jest już możliwa do sprawdzenia w Cyberpunk 2077. Jak się okazuje, nie stało się to z pomocą twórców gry. Aby zwiększyć ilość generowanych klatek na sekundę, należy użyć plików z Rainbow Six Siege.

Jak informuje zagraniczny serwis informacyjny PCGamesN, odkryto sposób, aby skorzystać w najnowszej produkcji CD Projekt RED z dobrodziejstw technologii DLSS 2.2. Choć gra obecnie wspiera starszą wersję, nic nie stoi na przeszkodzie, by ją sobie samodzielnie zaktualizować.

Cały trik polega na ingerencji w folder instalacyjny Cyberpunk 2077. Należy pobrać .zip ze strony NexusMods, a następnie jego zawartość podmienić z folderem .bin w ścieżce docelowej gry. Proces przypomina implementację wszczepów niczym ze wspomnianej produkcji naszych rodaków. Co ciekawe, „implant” pochodzi wprost z plików R6 Siege, którego gracze mogą się już cieszyć nową wersją DLSS.

Czytając artykuł PCGamesN, dowiemy się, że ta prosta sztuczka pozwoli zwiększyć w niektórych lokacjach FPS-y z około 28 do nawet 40. Jest to zdecydowana różnica. Pamiętajcie jednak, że jest to nieoficjalne rozwiązanie i niekoniecznie musi zawsze działać perfekcyjnie. Ostrzegam także przed ewentualnymi błędami, bo i te z tego samego powodu mogą się pojawić.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy piszemy na łamach naszego portalu o DLSS. Od niedawna wspiera to rozwiązanie np. Call of Duty: Warzone, gdzie możemy zyskać nawet do 70% więcej klatek na sekundę. Jeżeli macie kartę graficzną z serii RTX, zachęcam do korzystania z tego w każdej możliwej grze, która to obsługuje.