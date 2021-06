Jak to jest z tym cross-play w Battlefield 2042? Posiadacze PS4 i XOne raczej nie będą zadowoleni

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Sytuacja cross-play w Battlefield 2042 wciąż jest trochę niejasna. Możemy się jednak spodziewać, że gracze z PS4 i XOne raczej nie będą zadowoleni.

Nowy Battlefield zaoferuje wielkie i wyjątkowo świeże mapy, choć nie wszyscy z nich skorzystają. DICE ogłaszało wcześniej, że na PS4 i Xbox One będą one odpowiednio zmniejszone. Od razu wzbudziło to pewien niepokój wśród graczy.

Jeśli nie każdy posiadacz gry otrzyma identyczną zawartość, to co z cross-play? Póki co DICE wstrzymuje się od komentarza i trudno się dziwić. Po pierwsze, nie wiadomo, czy dość restrykcyjne (choć ostatnio zmieniające podejście) Sony zezwoli na cross-play z graczami PlayStation. Po drugie, brak wsparcia funkcji z pewnością nie spodobałby się fanom serii i mógłby wpłynąć na liczbę zamówień przedpremierowych.

Na konkrety musimy więc czekać. Z pewnością twórcy rozjaśnią kwestię cross-play przed debiutem, choć nie spodziewałbym się tego zbyt szybko.

Podejrzewam, że w istocie gracze z PS4 i Xbox One nie zagrają z posiadaczami innych platform. Jest to bardzo prawdopodobne z uwagi na ograniczony rozmiar map i inne, nieujawnione jeszcze różnice względem PeCetowych i next-genowych wydań Battlefield 2042.

W praktyce jednak nie martwiłbym się, że przeważająco wpłynie to na Wasze odczucia gry, jeśli nie planujecie grać ze znajomymi z innych platform. Jeśli BF2042 sprosta oczekiwaniom, serwery będą pełne przez kilka lat niezależnie od wybranej platformy do grania.