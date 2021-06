Chiny walczą z kryptowalutami. Takiej rewolucji z kartami graficznymi potrzebujemy u nas

Karty graficzne w Chinach w ostatnim czasie potaniały do aż 45%. Stało się tak w związku z kolejnym zakazem kopania kryptowalut w jednej z tamtejszej prowincji. Taka sytuacja byłaby zbawieniem dla graczy, jeżeli miałaby miejsce w innych częściach świata.

Cóż, jak obecnie jest z dostępnością i cenami kart graficznych każdy raczej wie. Jeżeli jakimś cudem ten temat Was ominął, przypomnę o tym nieszczęsnym fakcie. Z powodu spopularyzowania się kryptopwalut oraz niedoboru podzespołów w związku z pandemią koronawirusa, obecnie za GPU możemy zapłacić nawet ponad dwukrotność rekomendowanej przez producenta ceny. Jak widać po tytule tego artykułu, w Chinach nadeszły stosowne zmiany, które znacznie poprawiły tamtejszą sytuację ze sprzedażą GPU. Sprawa tez dotyczy zmniejszenia tam zapotrzebowania na energię elektryczną.

Karty graficzne ze spadkiem cen w Chinach

Jak informuje PC Gamer, również Syczuan, czyli jedna z prowincji w Chinach, wprowadził całkowity zakaz kopania kryptowalut na tamtejszym terenie. Niewielu wie, aczkolwiek to miejsce jest związane z produkcją taniej energii wodnej. Nie bez powodu mnóstwo kopaczy Bitcoina i innych, cyfrowych walut wcześniej obrało sobie ten region za siedzibę swoich „wykopalisk”. Nie trzeba było długo czekać, by zaprzestanie wykorzystywania kart graficznych we wspomnianym celu, odbiło się pozytywnie nie tylko na zużyciu prądu, ale także na spadku ich cen. Dla przykładu RTX 3060 w maju kosztował jeszcze 1531 dolarów, a na ten moment praktycznie połowę mniej – jedynie 835 dolarów, co daje około 3163 zł. Warto oczywiście uwzględnić fakt, że nie można porównywać bezpośrednio tej kwoty do naszych polskich zarobków. Mimo to, wcześniej podana różnica w kwocie robi ogromne wrażenie.

Szczerze mówiąc, choć sam postrzegam kryptowaluty za ciekawą formę inwestycji, jako gracz pragnę powrotu cen GPU do tych rekomendowanych przez producentów. Sam od wielu miesięcy planuję zakup RTX 3070. Niestety, model tworzony bezpośrednio przez Nvidia miał kosztować 2359 zł, jego alternatywy od innych firm kosztują obecnie 5499 zł lub więcej. Cóż, mam nadzieję, że jesteśmy już blisko końca tego szaleństwa.