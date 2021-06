Aktualizacja PS4 8.52 już jest. Konsola ma działać jeszcze lepiej

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Niespodziewanie wyszła aktualizacja PS4 8.52. Ta poprawia ogólną wydajność systemu i nic poza tym. W przeciwieństwie do ostatniego patcha systemu konsoli, ten update wydaje się naprawdę mały.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie PlayStation, aktualizacja PS4 8.52 jest już dostępna do pobrania na Wasze konsole. Powinno to ucieszyć graczy, którzy nie przerzucili się jeszcze na next-gena i pozostają ze swoim starszym sprzętem od Japończyków. Szczerze mówiąc, ciężko jest się tu rozpisywać na temat nowości, które przyniósł ze sobą najnowszy update systemu. Ten na szczęście nie waży sporo, bo zaledwie 481 MB. Zobaczcie sami, jak wyglądają „patch notes’y„:

Funkcje oprogramowanie systemu PS4 8.52

Ta aktualizacja oprogramowania systemu poprawia ogólną wydajność systemu.

Cóż, jestem ciekaw, jak sprawa ma się bezpośrednio do gier. Mam nadzieję, że te będą również działać znacznie lepiej. Szkoda, że PlayStation nie pokusiło się o bardziej szczegółowy opis poprawek wprowadzonych z tym patchem.

Jeżeli jakimś cudem pominęliście temat wcześniejszej aktualizacji o numerze 8.50, to zapraszam Was tutaj. W tym artykule znajdziecie wszystkie najważniejsze nowości, dlatego nic ciekawego Wam nie umknie po jego przeczytaniu. Zastanawia mnie jedynie, co się stało z wersją 8.51? Na jej temat nic oficjalnego nie znaleźliśmy. Czyżby zaszyła się gdzieś z Windowsem 9? Najprawdopodobniej tak.