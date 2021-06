Wolfenstein III nie jest zbyt odległe. Bethesda uspokaja fanów serii

Bethesda uspokaja graczy czekających na Wolfenstein III. Kontynuacja przygód Blazkowicza z całą pewnością za jakiś czas trafi do fanów.

Bethesda ponownie puszcza oko fanom serii Wolfenstein. Pete Hines, starszy wiceprezes ds. globalnego marketingu i komunikacji w firmie, wypowiedział się na temat kontynuacji cyklu. Hines stwierdził, że na razie nie może niczego ogłosić, ale sam chętnie ograłby Wolfenstein III i zdecydowanie nie mamy się o co martwić.

Jeśli chodzi o Wolfensteina lub, szczerze mówiąc, jakąkolwiek inną franczyzę, co do której nie mamy jeszcze ogłoszonych planów, nie zmieni się to do czasu, aż dojdziemy do punktu, w którym będziemy chcieli o nich rozmawiać. Ale możesz umieścić mnie na czele listy ludzi, którzy chcą zobaczyć kolejną grę Wolfenstein, więc nie ma się czym martwić.

– powiedział Pete Hines w rozmowie z GameSpot