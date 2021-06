Polski wydawca nawiązał współpracę z Nintendo. Japoński gigant zapłaci za tworzenie gier na Switcha

Forever Entertainment poinformowało na temat nawiązania współpracy z Nintendo. Wydawca ma zająć się wyprodukowaniem w najbliższym czasie gier na Switcha. Spółka na mocy umowy ma otrzymać stosowne wsparcie finansowe.

W ostatnich latach sytuacja Nintendo w Polsce znacznie się zmieniła. Od momentu, kiedy dystrybutorem na nasz kraj jest czeskie Conquest, o sprzęt i gry Big N jest zdecydowanie łatwiej. Zdarza się też, aczkolwiek rzadko, że w ogromnych tytułach pokroju Monster Hunter Rise otrzymamy nawet polską wersję językową. O dziwo, to ostatnio w grach Capcomu nie jest zawsze obecne. Jak widać po tytule tego newsa, można dziś mówić o kolejnym kamieniu milowym związanym z rozwojem japońskiego giganta w naszym kraju. Informacji o tym dowiadujemy się z oświadczenia opublikowanego na bankier.pl:

Zarząd Forever Entertainment S. A. (FE) informuje o zawarciu istotnej umowy pomiędzy FE , a Nintendo Co., Ltd. (Nintendo) z Japonii.



Na mocy powyższej umowy FE otrzyma istotne wsparcie finansowe od Nintendo na realizację umowy wydawniczej, której celem jest wydanie kilku tytułów na Nintendo Switch z planu wydawniczego FE.



Dokładne daty premier wszystkich gier zostaną przekazane osobnymi raportami bieżącymi. – poinformowało Forever Entertainment na łamach bankier.pl

Wielu z Was może się zastanawiać, kim jest Forever Entertainment. To gdyński wydawca, który ma na swoim koncie około 80 gier tworzonych dla takich gigantów jak SEGA, Square Enix i nie tylko. Na ten moment nie wiemy jednak, czym dokładnie będą produkcje tworzone przez Polaków, ale nie zdziwię się, jeżeli możemy w tym przypadku mówić o markach głównie kojarzonym z Big N. Mario, Zelda, Pokemony? Chciałbym w to uwierzyć. Niestety, na obecnie nie posiadamy konkretnych informacji w tym temacie. Nie zdziwię się jednak, jeżeli za niedługo dowiemy się więcej, a wtedy na pewno Was o tym poinformujemy.