Nowy Quake coraz bardziej prawdopodobny. Reboot ma szykować legendarne studio

Wygląda na to, że nowy Quake może być już w produkcji. Pojawiły się pierwsze doniesienia wspominające o nowej odsłonie marki.

W sieci pojawiają się pierwsze doniesienia na temat nowej odsłony Quake. WCCFTech wyłapało, że informator branżowy, Shpeshal Nick, zdradził fakt powstawania nowej odsłony serii. Mowa tu oczywiście nie o typowym sequelu, a o reboocie marki.

Jak już być może się domyślacie, za projekt miałoby odpowiadać id Software przy wsparciu Machine Games. W grze rzekomo znajdziemy zarówno kampanię jak i tryb wieloosobowy.

Shpeshal Nick jest wiarygodnym źródłem doniesień, choć nie ma przesadnie bogatej historii. Ujawnił on między innymi kilka gier zmierzających do Game Passa, gry z kwietniowej oferty PS Plus i kilka innych, mniejszych ciekawostek. Nick cieszy się jednak dobrą reputacją. Mimo to, nie należy uznawać powyższych wieści za potwierdzone informacje, a bardziej prawdopodobne plotki.

Przy okazji trzeba tutaj wspomnieć, że nowy Quake od id Software był tematem wielu plotek już od dawna. Legendarne studio fenomenalnie poradziło sobie ze zrebootowaniem serii DOOM i przywrócenie Quake’a do życia zdaje się być wręcz naturalnym, kolejnym krokiem zespołu.

Na oficjalne potwierdzenie, że nowy Quake powstaje przyjdzie nam jednak trochę poczekać. Myślę, że Bethesda nie ogłosi gry zbyt szybko, wszak targi E3 dopiero się zakończyły, a powrót Quake’a to jednak bardzo istotna zapowiedź.