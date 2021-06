Wkrótce ujawnienie PS Plus na lipiec 2021. Jedna gra to prawie pewniak i pojawia się pytanie, jakich jeszcze tytułów należy się spodziewać?

Niedawno otrzymaliśmy możliwe potwierdzenie przecieku jednej z gier zmierzających do lipcowego PS Plus. Jeśli nie doszło do dziwnego zbiegu okoliczności, tytułem tym będzie A Plague Tale: Innocence w wersji na PS5. Gra doczeka się małego odświeżenia na nowej generacji konsol. A co z resztą oferty PS Plus na lipiec 2021? Tutaj nadal brak konkretów, ale mamy kilka podejrzeń.

Jeśli założymy, że do Plusa trafi tylko next-genowa wersja A Plague Tale: Innocence, możemy odhaczyć z potencjalnej listy obowiązkowy tytuł na PS5. Jeśli Sony nie zmieniło swojej strategii dobierania gier do Plusa, oznacza to, że do wyboru mamy jeszcze tylko gry z PlayStation 4.

6 lipca, czyli w dniu udostępnienia graczom oferty, debiutuje Ender Lilies: Quietus of the Knights. Gra jest już dostępna na PC, a dodatkowo nie ma jeszcze karty produktu w PlayStation Store. Oznacza to, że nie można jej zamówić przedpremierowo. W efekcie wrzucenie jej do Plusa jest jak najbardziej prawdopodobne.

Kolejna lub kolejne gry to już jedna wielka niewiadoma. Próżno szukać wskazówek, które mogłyby wskazywać na kolejny tytuł dostępny w PS Plus na lipiec 2021. Można tu wrócić myślami do przecieku sprzed kilku miesięcy, który wspominał o Sekiro: Shadows Die Twice, jednak im dalej w las, tym mniejsze są szanse na dodanie tego tytułu.

PS Plus na lipiec 2021 a abonament w promocji

W międzyczasie możecie przygotować się na ofertę korzystając z promocji na abonament:

PlayStation Plus 12 miesięcy ~185 zł / UWAGA – Aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na euro, wybieramy z tabelki poniżej sprzedawcę z najniższą ceną, dodajemy PS Plus do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy PlanetaGracza i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

Cena obowiązuje w momencie publikacji wpisu i może się nieznacznie różnić w zależności od kursu euro.

Zestaw gier na lipiec powinien zostać ujawniony po południu 30 czerwca. Data prezentacji może, ale nie musi ulec nieznacznej zmianie.

Udostępnij wpis

Drogi Czytelniku!

Niektóre z naszych tekstów zawierają linki afiliacyjne. Jeśli w nie klikniesz, nie ponosisz żadnych kosztów, ale przyczyniasz się do rozwoju całego portalu

PlanetaGracza.pl. Dziękujemy za wsparcie!