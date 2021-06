Powrót Dead Space to już nie byle plotka. Dziennikarze potwierdzają, są pierwsze szczegóły

Kolejne źródła potwierdzają powstanie Dead Space 4. Porzucona przez EA, horrorowa marka może już niedługo powrócić na rynek gier wideo. Dodatkowo poznaliśmy pierwsze szczegóły projektu.

Niedawno informowaliśmy, że Electronic Arts planuje przywrócić do życia jedną ze swoich marek. Wśród najbardziej prawdopodobnych typów znalazło się Dead Space, które niejako potwierdził też znany informator, Jeff Grubb. Teraz do całej sprawy odniosły się inne, istotne źródła.

Powrót serii Dead Space potwierdził również główny oddział Eurogamer. Doniesienia Jeffa Grubb pokrywają się z informacjami, w których posiadanie wszedł ten serwis. Dodatkowo fakt przywrócenia marki do życia potwierdził portal Gematsu, który uzyskał podobne informacje. Rzadko kiedy mamy do czynienia z tak zgodnymi doniesieniami. Wszystkie wymienione źródła potwierdzają też, że za grę odpowiada EA Motive.

Co więcej, Gematsu ujawniło również pierwszy, istotny konkret. Wygląda na to, że nie powinniśmy liczyć na „zwyczajne” Dead Space 4. Redakcja Gematsu podaje, że będzie to raczej ponowna adaptacja marki, a nie jej bezpośrednia kontynuacja. Oznacza to, że Isaac Clarke może nie powrócić już na nasze ekrany, choć ciężko na ten temat póki co spekulować.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, grę i/lub jej ogłoszenie ujrzymy na nadchodzącej konferencji EA Play Live. Wydarzenie odbędzie się 22 lipca i zawrze w sobie prezentacje nowych gier oraz pokazy tych ujawnionych już tytułów.